Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» - «Урал»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР, а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов высказался относительно поединка между «Сочи» и «Уралом» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«По игре «Урал» является одной из худших команд чемпионата. «Сочи» хорошо комбинирует в середине поля, ведет игру. Прогноз: 1:0», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч пройдет сегодня, 9 августа, на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

После двух туров «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Урал» располагается на 13 строчке.