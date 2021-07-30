Деспотович: «Мы знали, что победили «Спартак» и надо продолжать»

Лучший футболист матча «Арсенал» - «Рубин» (0:3) Джордже Деспотович поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы настроились хорошо после победы. Мы знали, что победили «Спартак» и надо продолжать. Эти три очка еще больше для нас значат. Сегодня мы выиграли, считаю, по причине хорошего качественного первого тайма. Мы с первой минуты знали, что делаем на поле. Слава богу, в итоге выиграли.

- Очень разные матчи получились. Со «Спартаком» одна игра, сейчас - совсем другая. Кажется, что сегодня с позиции силы вам приходилось действовать и не так много обороняться, как со «Спартаком». Это тоже получилось?

- Да, но у них команда такая, что каждый тур смотрим на соперника и готовимся к нему. Сегодня надо было держать больше мяч, захватить инициативу. Так и было, в итоге победили.

- Как влияет на вашу форму и подготовку тот факт, что очень скоро еврокубки?

- Это всегда важно побеждать из тура в тур. Мне кажется, что мы готовы к еврокубкам.