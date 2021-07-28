Михаил Меркулов и Кирилл Косарев отныне будут выступать за «Риеку» и «Хрватски Драговоляц» соответственно.
Пресс-служба казанского «Рубина» оповестила о временном расставании с двумя своими футболистами. 27-летнего защитника Михаила Меркулова подписала «Риека», заключив с ним контракт на два сезона. Что касается 19-летнего форварда Косарева, то он будет играть в чемпионате Хорватии на условиях аренды в течение следующего сезона.
«По Меркулову поступило очень хорошее предложение, клуб пошёл ему навстречу. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», - сказал спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.
Михаил Меркулов и Кирилл Косарев продолжат карьеру в Хорватии— «Рубин» Казань (@fcrk) July 28, 2021
Меркулов перешел в «Риеку», а Косарев на правах аренды на один сезон отправился в «Хрватски Драговоляц». Оба клуба выступают в сильнейшей лиге чемпионата Хорватии.
Желаем успехов! pic.twitter.com/Fhd1V3bMpd