Михаил Меркулов и Кирилл Косарев отныне будут выступать за «Риеку» и «Хрватски Драговоляц» соответственно.

Пресс-служба казанского «Рубина» оповестила о временном расставании с двумя своими футболистами. 27-летнего защитника Михаила Меркулова подписала «Риека», заключив с ним контракт на два сезона. Что касается 19-летнего форварда Косарева, то он будет играть в чемпионате Хорватии на условиях аренды в течение следующего сезона.

«По Меркулову поступило очень хорошее предложение, клуб пошёл ему навстречу. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», - сказал спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.