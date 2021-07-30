Слуцкий: 4 замены из 5 были вынужденными

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме создал преимущество, во втором тайме уже стали средним блоком в обороне, выбегали в быстрые атаки, тоже имели возможности забивать. Мне кажется, такая хорошая, солидная игра.

- Мне кажется, вообще в этом сезоне бросается в глаза, что ваша команда вообще рационально научилась играть. Может быть, с пониманием того, сколько надо потратить в каждом конкретном матче?

- Это все иллюзия, потому что где-то сложилось одним образом, где-то - другим. Чемпионат только начинается, у нас уже следующий матч еврокубковый, поэтому все равно пока еще сложно вывести какие-то закономерности.

- Замены, которые происходили - в перерыве был заменен Хван, потом Кварацхелия, Уремович. Казалось, что…

- Все замены были вынужденные. Хван и Крварацхелия попросили замену, и Зуев попросил замену, и Уремович попросил замену. Только Йевтич был заменен по своему функциональному состоянию. Все остальные замены вынужденные, но надеюсь, что мы вовремя поменяли игроков, и ничего серьезного с ними не случится.

- То есть, не было перед еврокубком мысли при счете 3:0 дать кому-то отдохнуть? Чтобы в следующем матче быть свежее.

- Мы так и делали, мы сделали одну замену в перерыве, две быстрые сделали в начале второго тайма. Все пять замен реализовали.