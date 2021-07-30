Парфёнов: «Если бы сейчас сразу было объяснение, то, наверное, этого бы не случилось»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (0:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие впечатления, когда после первого тайма 0:3, и игроки так вышли? Так нельзя выходить, каждый второй мяч терять.

- Есть объяснение, почему все-таки так случилось в первые 45 минут?

- Если бы сейчас сразу было объяснение, то, наверное, этого бы не случилось.

- Второй тайм. Были замены, причем сразу три сделали в перерыве, были моменты, перекладина. Показалось, что была проблема как и в прошлом сезоне, когда не всегда реализация была хорошей. Она и здесь вам мешает. Забивать надо было?

- Забивать можно было, но мы не забили. Поэтому в конце первого тайма были моменты, да. Надо работать над реализацией.