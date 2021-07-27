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Россия. Премьер-лига

Стало известно, сколько болельщиков допустят на матч «Арсенал» - «Рубин»

27 Июля 2021 • 13:00 Комментировать
Арсенал Тула
...
Рубин
30.07 19:00
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Стало известно, сколько болельщиков допустят на предстоящий поединок второго тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином».

В официальном твиттер-аккаунте «оружейников» сообщается, что матч смогут посетить не более 1000 зрителей. Приоритетное право на посещение встречи получат обладатели сезонных абонементов.

Матч «Арсенал» - «Рубин» состоится на стадионе в Туле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В стартовом туре Премьер-лиги тульский коллектив потерпел гостевое поражение от «Локомотива» (1:3), а казанская команда на своем поле минимально одолела «Спартак» (1:0).

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Рубин Арсенал Тула
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