Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Слуцкий: «Пока не думаем о еврокубковых поединках»

30 Июля 2021 • 18:55 Комментировать
Арсенал Тула
0:3
Рубин
2-й тайм
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Есть небольшие изменения, несмотря на то, что в прошлом туре все-таки был победный результат, обычно состав не меняют, но сегодня все же видим на замене Абильгора. С чем это связано?

- У него есть определенные проблемы со здоровьем, они не позволяют ему начать в стартовом составе и провести 90 минут.

- Команда входит в такой определенный период, потому что появляется еще еврокубковая сетка. В этом смысле насколько больше трудностей появляется?

- Пока мы к этой игре готовились без каких-то еврокубковых поединков, поэтому мы пока об этом не думаем. Сегодня у нас будет очень тяжелая игра, как и всегда, поэтому мы полностью сконцентрированы на сегодняшнем поединке.

- В Туле новый газон, который выглядит очень красиво. Как вы его оцените?

- Конечно, новый газон - всегда новый газон, поэтому хорошо, что у нас появляются хорошие газоны.

- Отмечают, что он чуть-чуть высоковат.

- Это уже, знаете, такая…

- Может ли это влиять на игру?

- Может влиять на силу и быстроту передач, но в любом случае к любому газону нужно немного приспособиться, для этого и существует разминка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 81 минута Крылья Советов 0:1 Спартак Москва 3.85 2.75 2.35
Идет 79 минута Арсенал Тула 0:3 Рубин
31.07  17:30 Уфа ... Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
31.07  20:00 ЦСКА Москва ... Локомотив Москва 2.45 3.4 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
20:35 · Россия. Премьер-лига
Черданцев высказал мнение насчет лимита в РПЛ
20:18 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА продолжит карьеру в итальянской «Венеции» официально
19:22 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Промеса нет в заявке «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Сейчас лето, тепло, представьте, сколько могло быть зрителей, включая московских»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Витория назвал причину отсутствия в составе Промеса и Ларссона
18:55 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Пока не думаем о еврокубковых поединках»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «Акцент не только на Кварацхелии и Самошникове»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Широков раскритиковал игру Дзюбы в матче с «Химками»
18:25 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:07 · Россия. Премьер-лига
Тренер вратарей ЦСКА считает, что нынешним киперам сборной России не хватает харизмы
17:38 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Шальке»: «Локомотив» интересовался Маскарелем, но дальше дело не пошло»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Никто не может понять, что происходит в «Локомотиве». Цорн устраивает ковровую бомбардировку»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Безуглов назначен главным врачом ЦСКА
16:33 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Зенит» является явным фаворитом матча с «Ростовом»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Федун назвал слухи о покупке «Вулверхэмптона» «сказками»
Все новости