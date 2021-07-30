Слуцкий: «Пока не думаем о еврокубковых поединках»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Есть небольшие изменения, несмотря на то, что в прошлом туре все-таки был победный результат, обычно состав не меняют, но сегодня все же видим на замене Абильгора. С чем это связано?

- У него есть определенные проблемы со здоровьем, они не позволяют ему начать в стартовом составе и провести 90 минут.

- Команда входит в такой определенный период, потому что появляется еще еврокубковая сетка. В этом смысле насколько больше трудностей появляется?

- Пока мы к этой игре готовились без каких-то еврокубковых поединков, поэтому мы пока об этом не думаем. Сегодня у нас будет очень тяжелая игра, как и всегда, поэтому мы полностью сконцентрированы на сегодняшнем поединке.

- В Туле новый газон, который выглядит очень красиво. Как вы его оцените?

- Конечно, новый газон - всегда новый газон, поэтому хорошо, что у нас появляются хорошие газоны.

- Отмечают, что он чуть-чуть высоковат.

- Это уже, знаете, такая…

- Может ли это влиять на игру?

- Может влиять на силу и быстроту передач, но в любом случае к любому газону нужно немного приспособиться, для этого и существует разминка.