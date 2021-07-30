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Россия. Премьер-лига

Слуцкий включает турбо: «Рубин» на выезде разгромил «Арсенал» и снова не пропустил

30 Июля 2021 • 20:56 Комментировать
Арсенал Тула
0:3
Рубин
окончен
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Второй тур РПЛ стартовал двумя матчами, в одном из них тульский «Арсенал» принимал «Рубин».

Протокол игры  
Арсенал Тула 0:3 Рубин
    12' Ин-Бём Хван (0:1)
    37' Деспотович Джордже (0:2)
    40' Кварацхелия Хвича (0:3)
Шамов Егор Смольников Игорь   53' Новосельцев Иван Бурлак Тарас Степанов Данил   63' (Бьорнстрем Аксель (   63') Ткачёв Сергей Костадинов Георги   33'   46' (Пантелеев Владислав (   46') Чаушич Горан Давиташвили Зурико   46' (Хлусевич Даниил (   46') Луценко Евгений   82' (Тудорие Александру (   82') Марков Евгений   46' (Кангва Эванс (   46')
Запасные: Банда Ламек Кангва Кингс Панченко Кирилл Аджоев Гурам Левашов Михаил Довбня Александр Евгеньевич Суханов Артём Романович
Дюпин Юрий Зуев Александр   65' (Костюков Михаил (   65') Уремович Филип   82' (Зотов Георгий (   82') Бегич Сильвие   24' Самошников Илья Хакшабанович Сеад Йевтич Дарко   65' (Игнатьев Владислав (   65') Шатов Олег Ин-Бём Хван   46' (Мусаев Леон (   46') Кварацхелия Хвича   69' (Бакаев Солтмурад (   69'   70') Деспотович Джордже
Запасные: Янович Никита Макаров Денис Игнатьев Иван Медведев Никита Грицаенко Алексей Абильдгор Оливер
30 июля. Стадион "Арсенал (Тула)".

 

Второй тур в пятницу открывали «Рубин» и «Спартак» игравшие между собой в прошлую субботу. К своему матчу казанцы подходили в прекрасном настроении. Они не продемонстрировали искромётной игры, но сумели дома победить «Спартак», которому откровенно не фартило в первом туре. Ровно такая же ситуация была и с сегодняшним соперником «Рубина». Тульский «Арсенал» переигрывал «Локо» до удаления Сокола, но затем получил три мяча в концовке матча.

Леонид Слуцкий явно изучил матч Тулы против «железнодорожников» и никак не мог считать выезд к «канонирам» лёгкой прогулкой. У Парфёнова отлично вписался в команду реактивный Зурико Давиташвили, который как раз из «Рубина» перебрался в «Арсенал». Ему, конечно, хотелось доказать казанцам, что они ошиблись. С другой стороны, ещё один грузин, которому всегда нужно себя показывать – Хвича Кварацхелия. И он сверкнул.

Началось всё, правда, с гола Хвана. Герой прошлого тура Самошников вырезал диагональ на Деспотовича, Джордже продлил полёт мяча на корейского полузащитника, а тот уверенно пробил под штангу – 0:1. Шла всего лишь 12 минута, но уже запахло жаренным. Мяч ходил у «Рубина» гораздо чаще. Пусть до конца тайма казанцы этим не пользовались, зато перед перерывом гостей прорвало.

Незаметный доселе Хвича вывернул неплохой кросс на Джордже Деспотовича, а сзади получил удар от Чаушича. Так форвард «Рубина» сам для себя пенальти заработал. Туляки даже не спорили, а Джордже 11-метровый реализовал уверенно. Шамов реагировал по удару, но не достал мяч в углу – 0:2. Совсем плохо для Тулы всё стало через три минуты: Хакшабанович простеньким пасом нашёл Хвичу, а тот вдруг пробил с 22 метров, уложив мяч в «девятку». Красивый гол завершил разгром «Арсенала» за тайм – 0:3.

Естественно, второй тайм походил уже на тренировку. Хозяева поля не старались отыграться, гости не планировали развивать преимущество. Поддерживали тренд и тренеры, к половине второго тайма произведя восемь (!) замен. Конечно же, стройности игре это не добавило. И только в заключительной трети матча футболисты отбросили лишние мысли и стали играть на встречных курсах. Хвича накрутил пару соперников и опасно пробил – Шамов парировал. В ответ Сергей Ткачёв палил из центра штрафной площади после прострела, но попал в перекладину.

Спокойно «Рубин» довёл матч до итоговой победы, мощно взбодрив своих болельщиков после двух туров. Пока казанцы только побеждают и не пропускают, Леонид Слуцкий может быть доволен своей работой.

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окончен Крылья Советов 0:1 Спартак Москва 3.85 2.75 2.35
окончен Арсенал Тула 0:3 Рубин
31.07  17:30 Уфа ... Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
31.07  20:00 ЦСКА Москва ... Локомотив Москва 2.45 3.4 3.05
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