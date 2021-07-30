Парфёнов: «Акцент не только на Кварацхелии и Самошникове»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вопрос относительно сегодняшнего состава. Видим, что у вас два номинальных нападающих, Марков и Луценко. Но понимаем, что они вряд ли будут вот так располагаться как два полноценных форварда. Раскройте их диспозицию на поле.

- При атаке у них одна позиция и расположение, при обороне - немножко другая. Но есть перемещение соперника, и нет одного шаблона, достаточно подвижная группа посередине. Много перестраиваться придется.

- В предыдущем матче «Рубина» со «Спартаком» очень многие с восхищением отмечали левый фланг, где есть Кварацхелия и Самошников. Вот это был такой особый взгляд на этот фланг для вас?

- Это не только после этого матча. Ребята очень неплохо тот сезон провели, но я думаю, что каждая команда разбирает и смотрит, в том числе и мы, поэтому акцент не только на этих игроках. Там и отличная группа атаки.