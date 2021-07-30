Слуцкий: «К «Ракуву» готовимся со всей серьёзностью»

Сегодня «Рубин» уверенно переиграл тульский «Арсенал» со счетом 3:0. Следующий поединок казанцы проведут в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА против польского «Ракува», а наставник команды Леонид Слуцкий поделился мыслями насчет предстоящего противостояния.

«Смотрели обе игры нашего соперника против «Судувы». Хороший коллектив, еще и Суперкубок страны взяли. Так что, готовимся со всей серьезностью. Это сложный соперник, и нас ждут непростые матчи», - приводит слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Примечательно, «Рубин» добыл свою вторую победу к ряду, не пропустив в стартовых турах ни одного мяча. Игра с «Ракувом» же пройдет пятого августа в 22:00 по московском времени.