Ганчаренко рассказал о целях «Краснодара» на следующий сезон

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09 Июля 2021, 00:25,
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Виктор Ганчаренко, главный тренер «Краснодара», рассказал о целях команды на следующий сезон в интервью пресс-службе клуба.
Тренер заявил, что цели у команды остаются теми же, что были и в прошлом сезоне. По словам специалиста, «Краснодар» должен структурно защищаться и нападать, а также работать над прессингом. Всё это, по словам тренера, будет отрабатываться на тренировках, интенсивность которых увеличат.
Ганчаренко возглавил «Краснодар» в апреле 2021 года, команда финишировала на 10-й строчке в предыдущей кампании РПЛ. Теперь, по словам тренера, команде предстоит сделать мощный шаг вперёд.
Сезон в РПЛ «Краснодар» начнет матчем с «Уралом».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Краснодар, Виктор Ганчаренко