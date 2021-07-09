Ганчаренко рассказал о целях «Краснодара» на следующий сезон

Виктор Ганчаренко, главный тренер «Краснодара», рассказал о целях команды на следующий сезон в интервью пресс-службе клуба.

Тренер заявил, что цели у команды остаются теми же, что были и в прошлом сезоне. По словам специалиста, «Краснодар» должен структурно защищаться и нападать, а также работать над прессингом. Всё это, по словам тренера, будет отрабатываться на тренировках, интенсивность которых увеличат.

Ганчаренко возглавил «Краснодар» в апреле 2021 года, команда финишировала на 10-й строчке в предыдущей кампании РПЛ. Теперь, по словам тренера, команде предстоит сделать мощный шаг вперёд.

Сезон в РПЛ «Краснодар» начнет матчем с «Уралом».