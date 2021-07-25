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Червиченко считает, что арбитру Казарцеву нужно пропускать первый тур РПЛ

25 Июля 2021, 21:01,

Андрей Червиченко, в прошлом занимавший пост президента московского «Спартака», в интервью «Футболу России» высказался о работе судьи Василия Казарцева на поединке первого тура российской Премьер-лиги между «Уралом» и «Краснодаром».

Червиченко считает, что судье Казарцеву следует пропускать первые туры чемпионата, так как арбитр часто допускает ошибки именно в матчах премьерного тура.

Червиченко также отметил, что «Краснодар», имея комплектацию высокого уровня, обязан претендовать на самые высокие позиции в РПЛ.

Напомним, в первом туре РПЛ «Краснодар» в выездном поединке разгромил «Урал», забив сопернику три безответных мяча. Некоторые решения главного арбитра матча, однако, вызвали много вопросов у экспертов и болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Краснодар, Урал, РПЛ, Андрей Червиченко, Василий Казарцев
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
25 Июля 2021, 21:57

Надо обновлять цех судейский и не допускать персонажей, судящих нормально только в определённых турах...

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