Червиченко считает, что арбитру Казарцеву нужно пропускать первый тур РПЛ

Андрей Червиченко, в прошлом занимавший пост президента московского «Спартака», в интервью «Футболу России» высказался о работе судьи Василия Казарцева на поединке первого тура российской Премьер-лиги между «Уралом» и «Краснодаром».

Червиченко считает, что судье Казарцеву следует пропускать первые туры чемпионата, так как арбитр часто допускает ошибки именно в матчах премьерного тура.

Червиченко также отметил, что «Краснодар», имея комплектацию высокого уровня, обязан претендовать на самые высокие позиции в РПЛ.

Напомним, в первом туре РПЛ «Краснодар» в выездном поединке разгромил «Урал», забив сопернику три безответных мяча. Некоторые решения главного арбитра матча, однако, вызвали много вопросов у экспертов и болельщиков.