Голевой дебют Кордобы и пушка Вильены: Нетипичный «Краснодар» разобрался с «Уралом»

В первом воскресном матче нового розыгрыша РПЛ «Краснодар» гостил в Екатеринбурге у местного «Урала».

Интересно, как выступил «Краснодар» в новом сезоне после откровенно плохого прошлого. Приход Виктора Ганчаренко в стан «быков» на замену неопытному Мураду Мусаеву позволил «чёрно-зелёным» провести последний месяц чемпионата-2020/2021 более-менее. Еврокубки от этого краснодарцам не достались, но психологически им стало попроще. Летом команду покинула группа старожилов, а вот приобретений у неё пока меньше, чем расставаний. Атакующие новобранцы «быков» Кордоба и Ильин начали наблюдать за матчем на Урале со скамейки запасных, тогда как в центр нападения отправился Ионов. Нашлось место в основе гостей и для молодых воспитанников клубной академии Черникова и Сперцяна.

«Быки» провели первый тайм агрессивнее, чем «шмели». Бросалось в глаза, что «чёрно-зелёные» были акцентированы на ударах по воротам в том числе с дальних дистанций. Если раньше они ассоциировались с ажурными розыгрышами, то теперь их нацелили конкретно на чужие ворота. Ионов бил два раза, Шапи прикладывался, Вильена. В основном это были полумоменты, но у Сулейманова один раз получился породистый шанс, когда он откликнулся на прострел ударом левее створа.

Что касается уральцев, то их главной угрозой в атаке смотрелся Бикфалви. В конце тайма визитёры подустали, хозяева стали больше владеть мячом, и в одном из эпизодов Вильена в своей штрафной зацепил ногой стопу Панюкова. Чтобы поставить пенальти, Казарцеву пришлось прибегнуть к ВАР-помощи и посмотреть видеоповтор. Но болельщикам «шмелей» было рано радоваться. Бикфалви с точки неудачно пробил по центру створа, а Сафонов не стал угадывать и отразил одиннадцатиметровый.

В начале второго тайма «Урал» создал шанс с игры, однако Сафонов снова выручил краснодарцев, отбив удар головой Панюкова. Гости ответили через несколько минут звонким дальним выстрелом Классона в перекладину. «Быки» не были намерены отказываться от дистанционных попыток, и одна из таковых принесла-таки им успех. Ах Вильены, рикошет от Августиняка – и Помазун бессилен отразить влетающий в ближний угол мяч (0:1).

Этот гол не прямо сразу, но открыл игру. В составе «Краснодара» с помощью замены дебютировал Кордоба. Он недолго ждал своей первой возможности открыть счёт, но не переиграл Помазуна в ближнем углу с правой стороны. С другого полуфланга пробивал Вильена – чуть мимо. После передачи Петрова непонятным образом промахнулся мимо ворот Сперцян.

Возле других ворот Сафонов справился с ударом головой по центру Агеева, Бикфалви тоже вторым этажом направил мяч над перекладиной, а между этими эпизодами начудил Сафонов, едва не заведший снаряд в свои ворота после паса назад Петрова, но спохватившийся и исправивший ситуацию на ленточке. На 85-й минуте Вильена оформил дубль, снова отличившись из-за пределов штрафной, – мяч пришёл к нему, отскочив от Адамова после удара Кордобы (0:2). Ну и на четвёртой компенсированной Кордоба бильярдно отличился в левый угол с пенальти, который он же сам и заработал (0:3).

«Краснодар» добыл в Екатеринбурге и трудовую, и крупную победу. Он взял у «шмелей» реванш за прошлогоднее минимальное поражение. Символично, что оба гола «быки» забили дальними ударами, что раньше им было несвойственно. «Уралу», конечно, неприятно проигрывать дома, но раз Юрий Матвеев говорит, что его устроит в итоге десятое место, значит, ничего страшного для екатеринбуржцев пока не произошло.

Кирилл Иванцов