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Матвеев: «Без забитых мячей, конечно, сложно рассчитывать на положительный результат»

25 Июля 2021, 19:51,

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвёл итоги матча с «Краснодаром» (0:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Так и думали, что игра будет сложной, хороший соперник, мотивированный. Если не будем забивать, то, конечно, сложно рассчитывать на победу. Моменты были, не так много, тем не менее, были. Надо 11-метровый забивать, конечно. А так без забитых мячей, конечно, сложно рассчитывать на положительный результат.

- Можно ли сказать, что сегодняшняя игра, в принципе, разделилась до пенальти и после? Что забей Эрик Бикфалви пенальти, все было бы совсем по-другому?

- Да, конечно, было бы по-другому. Но и во втором тайме мы создавали какие-то моменты, надо доводить до конца.

- Расскажите про дебют новичков. Агеев сегодня вышел, Железнов. Как оцените их?

- Неплохо вошли в игру, поэтому жалко, что проиграли, но, конечно, я их поздравляю. Дебютные матчи в Премьер-лиге, молодые перспективные ребята, поэтому будут расти.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Юрий Матвеев
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