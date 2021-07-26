Президент «Урала» выступил против переноса матчей 6-го тура РПЛ

Григорий Иванов отреагировал на просьбу Валерия Карпина перенести матчи шестого тура чемпионата России для более качественной подготовки национальной команды к играм отбора ЧМ-2022.

«Я против переноса шестого тура Премьер-лиги. Не вижу в этом никакого смысла. Это разве принесёт плоды? Во всём мире никто подобным не занимается, а нам это надо», - отметил Иванов в интервью Sport24.

Президент «Урала» напомнил, что ранее у сборной России со Станиславом Черчесовым во главе уже был отрицательный опыт с переносом матчей национального чемпионата.

«Урал» начал Тинькофф РПЛ с поражения, крупно уступив в первом туре «Краснодару» 0:3.