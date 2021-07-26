Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Президент «Урала» выступил против переноса матчей 6-го тура РПЛ

26 Июля 2021, 17:42,
Григорий Иванов отреагировал на просьбу Валерия Карпина перенести матчи шестого тура чемпионата России для более качественной подготовки национальной команды к играм отбора ЧМ-2022.

«Я против переноса шестого тура Премьер-лиги. Не вижу в этом никакого смысла. Это разве принесёт плоды? Во всём мире никто подобным не занимается, а нам это надо», - отметил Иванов в интервью Sport24.

Президент «Урала» напомнил, что ранее у сборной России со Станиславом Черчесовым во главе уже был отрицательный опыт с переносом матчей национального чемпионата.

«Урал» начал Тинькофф РПЛ с поражения, крупно уступив в первом туре «Краснодару» 0:3.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная России, Урал, Григорий Иванов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
don sangre
26 Июля 2021, 18:37
Непатриотично чего то он)))
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши  
Дзюба хотел вызвать Карпина на дуэль, а тренер не хотел встречаться с игроком: История отношений капитана сборной России и её нового главного тренера
Дзюба хотел вызвать Карпина на дуэль, а тренер не хотел встречаться с игроком: История отношений капитана сборной России и её нового главного тренера  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
Витория начал с поражения от Слуцкого: кто был худшим на выезде «Спартака» в Казань
Витория начал с поражения от Слуцкого: кто был худшим на выезде «Спартака» в Казань


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола