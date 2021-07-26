Президент «Урала» выступил против переноса матчей 6-го тура РПЛ

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26 Июля 2021, 17:42,
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Григорий Иванов отреагировал на просьбу Валерия Карпина перенести матчи шестого тура чемпионата России для более качественной подготовки национальной команды к играм отбора ЧМ-2022.
«Я против переноса шестого тура Премьер-лиги. Не вижу в этом никакого смысла. Это разве принесёт плоды? Во всём мире никто подобным не занимается, а нам это надо», - отметил Иванов в интервью Sport24.
Президент «Урала» напомнил, что ранее у сборной России со Станиславом Черчесовым во главе уже был отрицательный опыт с переносом матчей национального чемпионата.
«Урал» начал Тинькофф РПЛ с поражения, крупно уступив в первом туре «Краснодару» 0:3.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Сборная России, Урал, Григорий Иванов