Сафонов присоединился к «Краснодару» на втором сборе команды

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05 Июля 2021, 23:55,
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Стартовал второй предсезонный сбор «Краснодара». Сбор пройдет в городе Кицбюэль, Австрия. Об этом сообщает официальный сайт «зелёных».
Длительность сбора – две недели. У «зелёных» на австрийском сборе запланировано три контрольных поединка. Оппонентами «Краснодара» станут «Нюрнберг», «Динамо Ческе-Будеёвице» (Чехия), а также «Арминия» из Билефельда (Германия).
К команде в Австрии присоединился Матвей Сафонов, выступивший на Евро-2020 в составе сборной России. Игроки сборной Швеции Виктор Классон и Кристофер Олссон присоединятся к команде позже.
В РПЛ «Краснодар» стартует матчем против «Урала» 25 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Краснодар, Матвей Сафонов