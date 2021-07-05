Сафонов присоединился к «Краснодару» на втором сборе команды

Стартовал второй предсезонный сбор «Краснодара». Сбор пройдет в городе Кицбюэль, Австрия. Об этом сообщает официальный сайт «зелёных».

Длительность сбора – две недели. У «зелёных» на австрийском сборе запланировано три контрольных поединка. Оппонентами «Краснодара» станут «Нюрнберг», «Динамо Ческе-Будеёвице» (Чехия), а также «Арминия» из Билефельда (Германия).

К команде в Австрии присоединился Матвей Сафонов, выступивший на Евро-2020 в составе сборной России. Игроки сборной Швеции Виктор Классон и Кристофер Олссон присоединятся к команде позже.

В РПЛ «Краснодар» стартует матчем против «Урала» 25 июля.