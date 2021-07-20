Салихова считает, что руководить российским футболом должны такие, как Галицкий

Супруга Леонида Федуна, являющегося владельцем московского «Спартака», Зарема Салихова считает, что российским футболом должны управлять такие люди, как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

Как известно, владелец «Краснодара» построил для академии клуба новый стадион из черного стекла.

Зарема Салихова в своем телеграм-канале назвала новый стадион «потрясающим», и высказала мнение, согласно с которым «Краснодар» обладает лучшей спортивной инфраструктурой в России.

«Краснодар» начнет новый сезон выездной дуэлью с «Уралом». В прошлой кампании РПЛ «быки» финишировали на 10-й строчке турнирной таблицы.