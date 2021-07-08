Новичок московского «Динамо» может перейти в «Урал»

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08 Июля 2021, 21:58,
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Полузащитник Лука Гагнидзе, перешедший в московское «Динамо» из стана грузинских одноклубников из Тбилиси, может сразу временно покинуть клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Московскому клубу грузинский полузащитник обошелся в полтора миллиона евро. Футболисту всего 18 лет. С 13 лет игрок находился в системе тбилисского «Динамо», также за карьеру выступал в молодежных командах сборной Грузии.
В клубе утверждают, что игрок пока не готов к выступлением в «Динамо», и игрок, скорее всего, окажется в «Урале». Футболист может присоединится к клубу из Екатеринбурга на правах аренды, чтобы набраться опыта и привыкнуть к российскому футболу.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Динамо Москва, Урал, Трансферы футбола - лето 2021, Лука Гагнидзе