Новичок московского «Динамо» может перейти в «Урал»

Полузащитник Лука Гагнидзе, перешедший в московское «Динамо» из стана грузинских одноклубников из Тбилиси, может сразу временно покинуть клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Московскому клубу грузинский полузащитник обошелся в полтора миллиона евро. Футболисту всего 18 лет. С 13 лет игрок находился в системе тбилисского «Динамо», также за карьеру выступал в молодежных командах сборной Грузии.

В клубе утверждают, что игрок пока не готов к выступлением в «Динамо», и игрок, скорее всего, окажется в «Урале». Футболист может присоединится к клубу из Екатеринбурга на правах аренды, чтобы набраться опыта и привыкнуть к российскому футболу.