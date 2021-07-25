Ганчаренко: «Конечно, я доволен, особенно тем, что пришлись ко двору новички»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Уралом» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Результат не должен обманывать, потому что достаточно такая игра могла качнуться как в одну, так и другую сторону. Нас выручил Матвей, отразив пенальти. Когда мы повели, стали немножко более раскрепощенно и более качественно играть. Стартовый тур, мы немного зажато играли, это касается второго тайма и начала игры. Путем замен мы смогли ускорить игру, те моменты, которые нам выпали, смогли реализовать. Конечно, я доволен, особенно тем, что пришлись ко двору новички. И заметно усилили игру.

- Как оцениваете дебют Джона Кордобы?

- Он очень хорошо за мячи цеплялся, полезно действовал в зоне атаки. Хорошее для нас приобретение. Надеюсь, он продолжит в том же духе.