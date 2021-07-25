Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Бикфалви не реализовал пенальти в матче с «Краснодаром»

25 Июля 2021, 18:48,

В эти минуты проходит матч первого тура Российской Премьер-лиги между «Уралом» и «Краснодаром».

После первого тайма счет на табло ничейный – 0:0, но вперед могли выйти хозяева, забив «в раздевалку» в компенсированное время первой половины игры.

На третьей добавленной минуте к первому тайму арбитр встречи Василий Казарцев после просмотра видеоповтора VAR указал на 11-метровую отметку перед воротами «Краснодара» за фол в штрафной площади голландца Тони Вильены на футболисте «Урала» Андрее Панюкове. Однако, удар с пенальти Эрика Бикфалви оказался неудачным - мяч отбил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

Напомним, вы можете следить за текстовой трансляцией поединка на нашем сайте.

 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Краснодар, Урал, РПЛ, Эрик Бикфалви
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола