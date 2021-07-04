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Агент Нисбета прокомментировал интерес к игроку со стороны «Краснодара»

04 Июля 2021, 17:00,

Агент атакующего игрока «Хиберниана» и сборной Шотландии Кевина Нисбета, Николас Николсон, отреагировал на данные об интересе к игроку со стороны российских клубов.

Агент 24-летнего игрока заявил: «В общей сложности на игрока претендуют более 10 клубов. Они действительно интересуются Кевином. Со мной связались несколько дней назад, мы всё обсудили. Мой футболист также интересен московскому «Спартаку». Из клуба со мной также связывались», - сказал Николсон «РБ Спорт».

Ориентировочная стоимость игрока составляет три миллиона евро. Контракт шотландца с «Хибернианом» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Краснодар, Трансферы футбола - лето 2021, Хиберниан, Кевин Нисбет
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