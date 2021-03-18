Мусаев: «Если у человека карточка, а он идёт в такие фолы, мне трудно комментировать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча с «Динамо» (2:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Это было похоже на весь наш сезон в чемпионате России в этом году. Сами себе создаем проблемы, которые не должна создавать команда, которая борется за самые высокие места. Считаю, что контролировали игру и забили мяч. Считаю, что после удаления концовку второго тайма плохо играли. У соперника было большое преимущество. После перерыва здорово начали, забили второй гол. К сожалению, трудно кого-то упрекнуть за ошибки, за то, что пропустили мяч. Видно было, что все старались, но главная проблема - то, что произошло в первом тайме.

- Две такие карточки Кайо. В чем здесь проблема?

- В Кайо.

- Нехватка дисциплины?

- Просто в Кайо проблема. Если у человека карточка, а он идет в такие фолы, мне трудно комментировать. Мне трудно понять, что в голове.