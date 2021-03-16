Тренер «Динамо» Булут: «Мы не удивлены вызову Нойштедтера в сборную»

Помощник главного тренера «Динамо» Волкан Булут на пресс-конференции перед матчем с «Краснодаром» оценил игру отдельных футболистов и влияние поездки футболистов на матчи сборных.

- Константин Тюкавин добавил скорости и разнообразия атакам в матчах против «Спартака», выйдя на замену. Получит ли Константин шанс себя показать уже в стартовом составе?

- Для нас очень сложно ответить на этот вопрос по той причине, что помимо молодых игроков футболисты основы обладают очень хорошими качествами, проводят великолепный тренировочный процесс, полностью выкладываются. Поэтому у каждого есть возможность появиться в стартовом составе.

- У Моро отличный дальний удар. Почему он так мало бьет издали - такая установка тренерского штаба или ему не дают наносить удары?

- Нет, конечно, у нас нет такой установки. Мы понимаем, что у Николы Моро удар - это одна из его сильных сторон. Я помню, когда играли против «Спартака», и он с 25 метров попал в штангу. Мы хотим сказать, что его удар - его сильная сторона.

- Как команда будет проводить паузу в чемпионате? Будете ли привлекать кого-то из «Динамо-2»?

- Как вы знаете, много игроков основы «Динамо» получили вызовы в национальные сборные своих стран. В паузу между официальными матчами мы планируем привлекать игроков «Динамо-2» и, возможно, проведем товарищеский матч.

- Пауза в чемпионате кстати для вашего тренерского штаба или она пойдет во вред? Евгеньеву, Захаряну, Лесовому и Грулёву предстоят ответственные матчи молодежного Евро, где ответственность будет высокой, много матчей. В каком состоянии они вернутся, учитывая то, что они достаточно важны для команды?

- Это правила, с которыми мы должны смириться. Считаю, что для этих молодых игроков честь - играть за свою сборную. То, что они провели матчи против сильных соперников, доказательство класса их игры.

- Много вопросов было по приглашению Романа Нойштедтера в сборную России, он нечасто попадает в ваш состав. Вы не удивлены?

- Нет, мы не удивлены его вызову в сборную. Роман - игрок высокого класса, у него огромный опыт игры на высочайшем уровне. Он также оказывает очень большое и положительное влияние на молодых игроков в нашей команде.

- Не рассматриваете ли возможность сыграть против «Краснодара» в два нападающих или схема 4-3-3 незыблема?

- Мы рассматриваем обе схемы игры, но сейчас я бы не стал говорить о планах на матч с «Краснодаром».

- Учитываете ли такие факторы, откуда игрок родом? Например, Комличенко - воспитанник «Краснодара».

- Я пока не могу сказать, кто у нас будет играть. Как вы знаете, до игры два дня. Для нас важно, чтобы каждый футболист четко понимал технические и тактические требования, которые мы ставим перед командой. Для нас это важно в первую очередь.