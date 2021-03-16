Тренер «Динамо» Булут: «Я бы сравнил уровень «Краснодара» с игроками «Спартака»

Помощник главного тренера «Динамо» Волкан Булут на пресс-конференции перед матчем с «Краснодаром» поделился мыслями о предстоящей игре.

- Вы уже наверняка разбирали матчи «Краснодара». На чем делаете акцент, есть ли слабые места у «Краснодара»?

- «Краснодар» очень сильно играет дома и в этом сезоне там уступил лишь раз. Я отдельно отмечу группу атаки: Кабелла, Классон, Вандерсон - очень индивидуально сильные игроки. В центре поля очень хорошо выглядит де Вильена. Я бы сравнил уровень «Краснодара» с игроками «Спартака» и полагаю, что нас ожидает упорная и сложная игра в Краснодаре.

- Какой матч дает вам больше пищи для размышлений - победный против «Тамбова» или разгромный против «Спартака» (1:6)?

- Мы анализируем все матчи. Когда «Краснодар» играл против «Тамбова» и «Спартака», оба матча проанализировали. Для нас более важно анализировать матчи, когда «Краснодар» играл с соперниками, у которых та же схема, что и у нас. Это «Динамо» Загреб. Данный матч мы проанализировали в том числе.

- Сейчас «Динамо» идет на седьмом месте. Какое место по итогам чемпионата устроит тренерский штаб?

- Я не могу сказать, что наше турнирное положение является первостепенной задачей. Мы в первую очередь делаем ставку на поступательное развитие команды. Те пять недель, что мы провели на сборах, они дали нам серьезный результат и пищи для размышлений. Мы занимались как физическим состоянием игроков, так и тактическими упражнениями. Видно, что команда взрослеет и развивается, и мы на правильном пути.

- Согласны ли вы, что игра против «Краснодара» - определяющая в борьбе за высокие места? Если не обыграете «Краснодар», то из этой борьбы за места в еврокубковой зоне выбудете?

- Учитывая, что за победу дают три очка, а плотность в таблице высокая, если мы одержим две победы, получим шесть очков и сразу поднимемся гораздо выше. Но я повторюсь, что мы сфокусированы на развитии команде и прогрессе молодых игроков. Это нас сейчас больше всего заботит.

- Игра первого круга (2:0) была за несколько дней до вашего официального назначения в «Динамо». Смотрели ли ее в прямом эфире? Вы будете играть в похожем стиле, вторым номером?

- Конечно, мы смотрели игру первого круга, она была удачная для нас. Мы очень хорошо оборонялись, у нас получилось забить два безответных гола. Мы понимаем, что «Краснодар» - очень сильная команда, доказательство этого - ее участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для нас очень важно сыграть надежно в обороне и успешно переходить из обороны в атаку. Нужно будет выигрывать единоборства и сохранять интенсивность игры, которую показываем в последних матчах.