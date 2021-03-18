Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на очный матч

18 Марта 2021, 17:39,

В четверг вечером в рамках двадцать третьего игрового дня чемпионата России отношения выяснят «Краснодар» и «Динамо».

Наставник краснодарских «быков» Мурад Мусаев включил в стартовый состав своей команды таких исполнителей: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, де Вильена, Кабелла, Вандерсон.

Рулевой московской команды Сандро Шварц, в свою очередь, сделал ставку на следующих футболистов: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулёв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.

Игра между «Краснодаром» и «Динамо» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

На текущую минуту «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» - девятое.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Краснодар
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