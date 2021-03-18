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Шварц: «Захарян и Тюкавин прогрессируют, но я бы отметил всю команду»

18 Марта 2021, 22:03,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча с «Краснодаром» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень эмоциональная игра. Мы в первом тайме создавали достаточно голевых моментов и могли забить. Я хочу отметить, в первую очередь, характер, который проявили молодая команда. При счете 0:2 мы смогли отыграться и вырвать победу.

- Казалось, что когда вы оказались в большинстве, это для вас стало большей проблемой, чем игра в равных составах. Так ли это?

- У нас были моменты в первом тайме, после пропущенных мячей мы стали больше играть в давление. Выпустили второго нападающего, и удалось вырвать победу.

- Оцените игру своей молодежи, Захарян и Тюкавин забили два гола, две голевые передачи.

- Да, оба молодых игрока делают большой прогресс  и шаги вперед. Но я бы отметил всю команду, которая сегодня играла как единое целое. Те футболисты, которые были на скамейке, мы все генерировали единую энергию в едином порыве. Для этих ребят также важно еще дальше работать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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