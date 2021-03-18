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Даёшь молодёжь: «Динамо» жёстко прибило оставшийся в меньшинстве «Краснодар», сотворив эффектный камбэк с 0:2

18 Марта 2021, 21:03,

В центральном четверговом матче 23-го тура чемпионата России играли «Краснодар» и «Динамо».

Протокол игры  
Краснодар 2:3 Динамо Москва
(1:0) Де Вильена Тонни 11'    
(2:0) Газинский Юрий 51'    
    59' Фомин Даниил (2:1)
    66' Тюкавин Константин (2:2)
    80' Тюкавин Константин (2:3)
Бабурин Егор Смольников Игорь Кайо Силва   8'   18' Сорокин Егор   75' Чернов Евгений Газинский Юрий   71' (Уткин Даниил (   71') Кабелла Реми   21' (Литвинов Вячеслав (   21') Де Вильена Тонни   62' (Олссон Кристоффер (   62') Вандерсон   90' Ионов Алексей Классон Виктор   33'   71' (Сулейманов Магомед-Шапи (   71')
Запасные: Камболов Руслан Сафонов Матвей Берг Маркус Марков Евгений Городов Евгений
Шунин Антон Варела Гильермо   28'   65' (Комличенко Николай (   65') Евгеньев Роман Ордец Иван Скопинцев Дмитрий   55' (Тюкавин Константин (   55') Моро Никола Шиманьски Себастиан Фомин Даниил   52' Захарян Арсен Грулёв Вячеслав   12'   65' (Нжи Клинтон Муа (   65') Лесовой Даниил   81' (Паршивлюк Сергей (   81')
Запасные: Школик Игорь Нойштедтер Роман Плиев Заурбек Липовой Данил Лещук Игорь Игбун Сильвестр Каборе Шарль Кутицкий Александр
18 марта. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

«Динамо» стартовало в 2021 году позитивно, в отличие от «Краснодара». Однако в 22-м туре эти команды завершили свои противоположные отрезки. «Чёрно-зелёные» сменили минус на плюс, обыграв «Тамбов», а «бело-голубые», наоборот, сменили плюс на минус, проиграв «Спартаку».  Естественно, в отчётном матче между этими нескучными командами произойти могло всё что угодно.

Дебют игры не оказался феерическим. Динамовцы особо не стремились вперёд, предоставляя возможность держать мяч «Краснодару». В районе десятой минуты хозяева распечатали чужие ворота, обратив себе на пользу неубедительные действия гостей в районе своей вратарской. Вандерсон не дал снаряду упуститься за лицевую и прострелил с левого полуфланга, Шунин плохо достал до мяча руками, Моро не подстраховал, и лучше всех там разобрался Вильена, покативший в ближний угол (1:0).

Но «Краснодар» ведь не может без нервов. Надёжно успокоить игру – это совсем не про «быков», во всяком случае, при главном тренере Мураде Мусаеве. Хозяева позволили Грулёву перспективно вырываться на ворота Бабурина, и Кайо, зацепивший его перед своей штрафной, получил за это вторую жёлтую карточку. Чтобы сохранить число номинальных защитников, Мусаев заменил Кабеллу на молодого воспитанника «горожан» Литвинова.

Оказавшись в большинстве, «бело-голубые» получили психологическое преимущество и по истечении получаса игры обрушили на ворота хозяев целую серию опасных ударов со средних дистанций. С правого полуфланга Захарян дважды пальнул чуть поверх перекладины, а Варела – один раз, но его момент был более голевой, если можно так выразиться. С другого полуфланга бахнул Лесовой уже под верхнюю планку – Бабурин вытащил на угловой. Ну а Скопинцев пробил в ближний угол прямо в руки хозяйского кипера.

Следующий этап активного давления от динамовцев пришёлся на заключительные минуты тайма. В это время Грулев тщетно претендовал на пенальти, апеллируя к арбитру, что Сорокин хватал его во время прострела, а Захарян ударил низом в «бабуринский» угол и попал в штангу.

Из раздевалки более заряженными вышли «быки», и «бело-голубые» дрогнули. На 51-й минуте гости допустили потерю под прессингом Смольникова на своей половине, Ионов прострелил с правого фланга, а Газинский в падении ковырнул сферу в левый угол из-под пассивного Варелы. Это 2:0.

К чести динамовцев, они не расклеились. Да и зачем расклеиваться против «Краснодара», который иной раз сам пропускает весьма много? Пробиться к чужим воротам прямым напором у гостей не получалось, но зато когда Фомин исполнил на технику примерно с линии штрафной, всё получилось. Никто не мешал экс-«быку» кручёным образом вворачивать мяч в правый угол (2:1). Отличившись, Фомин ясно показал руками: мол, гол в ворота своего бывшего клуба праздновать не буду.

Гости могли сразу и сравнять счёт, но чуть повременили. Захарян не подстроился под прострел и пробил совсем не в ворота, был ещё выстрел гораздо выше створа с левого угла вратарской. А на 66-й минуте Захарян доставил с правого фланга, и Тюкавин, выигравший в падении единоборство у Литвинова, головой переправил мяч в левый угол (2:2).

Получив равный счёт, «чёрно-зелёные» добавили в атакующих действиях, удар Ионова пришлось закрывать Ордецу. Хозяева ответили блокировкой выстрела Лесового. Но это было не всё. На 80-й минуте Фомин забросил далеко вперёд, Литвинов плохо сыграл головой, а Бабурин оказался в неудобной позиции из-за несогласованности с защитником и пропустил от развернувшегося Тюкавину по центру (2:3). Казарцев проверял видеоповтор сам и в итоге засчитал гол гостей. Там были вопросы насчёт локтя Тюкавина, которым он немного попал под рёбра Литвинову, а вот рукой Тюкавин не сыграл.

«Бело-голубые» оперативно имели шанс забить четвёртый раз после углового, а потом отошли назад, потому что «чёрно-зеленые» отправились вперёд спасать хотя бы ничью. Дальше гости снова стали убегать в свои атаки, и Захарян явно простил хозяев, пальнув выше створа с левой стороны. Не получилось у команды Мусаева уйти вдесятером от досаднейшего поражения. «Динамо» усилиями резвой молодёжи совершает эффектный камбэк и опережает «быков» на пять очков. Пока Галицкий продолжает доверять Мусаеву, «чёрно-зелёные» реально рискуют остаться по итогам сезона без еврокубков.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Динамо Москва, Краснодар, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (2)
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0
779
18 Марта 2021, 21:48

Краснодар, судя по всему, в глубокой эмоциональной ж..е.

1
Дарт Уилфред
18 Марта 2021, 21:03

как там дела в "самой лучшей академии в стране"? как там воспитанники?

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