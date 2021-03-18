Тюкавин: «Проявили характер, я считаю, из-за этого победили 3:2»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Динамо» (2:3) Константин Тюкавин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Это был замечательный матч и для нас, и в частности для меня. Я очень рад, что сегодня забил два гола. У мамы с папой скоро день рождения, и один гол для мамы, другой для папы.

- Вы когда выходили, было много нападающих на поле. В какую схему играли в те минуты?

- Я выходил как второй нападающий. У меня получилось забить, мы выиграли и очень рады.

- С 0:2 вы впервые отыгрались в этом сезоне и вообще, уступая по ходу матча. Это проявление чего было со стороны «Динамо»?

- Мы сегодня проявили характер, я считаю, из-за этого победили 3:2.

- Динамовская молодежь. Захарян пасует, вы забиваете. В чем эффект вашей игры?

- Мы давно играем вместе и хорошо друг друга чувствуем. Он открылся, я открылся. Забил. Мы радовались, все хорошо.

- Вы теперь рассчитываете на то, что будете выходить в стартовом составе?

- Я буду так же усердно тренироваться, выполнять установки тренера. Надеюсь, буду так же появляться в составе.

- Какие эмоции, когда вы ожидали решения ВАР по своему голу?

- Сейчас все что угодно может быть. Вдруг что-то найдут? Я ждал до последнего, не радовался. Потом, когда подтвердили гол, я обрадовался.

- Но вы подталкивали локтем Литвинова?

- Я боролся за мяч, не знаю, никого не толкал, сыграл чисто и забил мяч.

- То есть, судья правильно разобрался?

- Раз засчитал гол, значит, правильно.

- Как вы будете в семье отмечать это событие?

- Сначала надо долететь домой, а там уже решим, как отпразднуем день рождения.