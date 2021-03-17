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Сафонов возобновил тренировки с «Краснодаром»

17 Марта 2021, 13:53,

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов приступил к тренировкам с командой. Об этом 22-летний вратарь сообщил в своем «Инстаграме».

«Наконец-то вернулся на поле», - гласит сообщение футболиста.

Матвей является воспитанником академии краснодарского клуба. В нынешнем сезоне чемпионата России Сафонов провел 14 поединков, в которых пропустил 15 мячей. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2023-го года.

После 22-х туров Премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Мурада Мусаева проведут на своем поле с московским «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Матвей Сафонов
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