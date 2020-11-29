Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Матч «Урал» - «Сочи» проходит без использования офсайдных линий ВАР

29 Ноября 2020, 12:17,

Евро-Футбол.Ру

Воскресную программу шестнадцатого тура чемпионата России открывают «Урал» и «Сочи». Игра проходит без использования офсайдных линий ВАР, о чём сообщается на официальном сайте РФС.

Дело в том, что сложные погодные условия не позволили работникам стадиона вовремя нанести разметку, поэтому калибровку линий ВАР произвести не удалось.

Отмечается, что использование офсайдных линий ВАР не является обязательным по правилам IFAB. Основная часть функционала ВАР работает в обычном режиме.

Следить за матчем между «Уралом» и «Сочи» во всех деталях можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Урал, Сочи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола