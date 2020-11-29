​Матч «Урал» - «Сочи» проходит без использования офсайдных линий ВАР

Воскресную программу шестнадцатого тура чемпионата России открывают «Урал» и «Сочи». Игра проходит без использования офсайдных линий ВАР, о чём сообщается на официальном сайте РФС.

Дело в том, что сложные погодные условия не позволили работникам стадиона вовремя нанести разметку, поэтому калибровку линий ВАР произвести не удалось.

Отмечается, что использование офсайдных линий ВАР не является обязательным по правилам IFAB. Основная часть функционала ВАР работает в обычном режиме.

Следить за матчем между «Уралом» и «Сочи» во всех деталях можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.