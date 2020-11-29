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Удаления Федотова и Терехова не позволили «Сочи» отстоять ничью на Урале

29 Ноября 2020, 13:56,

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Воскресную программу 16-го тура чемпионата России по футболу в Екатеринбурге открывали «Урал» и «Сочи».

Протокол игры  
Урал 1:0 Сочи
(1:0) Евсеев Алексей 86'    
Помазун Илья   90' Кулаков Денис Рыков Владимир   7' Мишкич Даниэль   86' (Евсеев Алексей (   86') Калинин Игорь   1' Подберёзкин Вячеслав   67' (Ефремов Дмитрий (   67') Йовичич Бранко Бикфалви Эрик Августиняк Рафал Эль Кабир Отман Погребняк Павел
Запасные: Герасимов Алексей Годзюр Ярослав Татаринов Евгений Золотов Николай Шаболин Артём Бавин Юрий Караев Давид Кузьмичев Иван Панюков Андрей Магомадов Чингиз
Джанаев Сослан Новосельцев Иван   46' (Маммана Эмануэль (   46') Мевля Миха Миладинович Иван   29' Маргасов Тимофей   77' (Калугин Никита (   77') Нобоа Кристиан   46' (Пруцев Данил (   46') Цаллагов Ибрагим Терехов Сергей   19'   45' Бурмистров Никита   22'   75' (Набиуллин Эльмир (   75') Заболотный Антон Жоаозиньо Рамос   89' (Дуганджич Марко (   89')
Запасные: Варданян Эрик Руденко Александр Александрович Заболотный Николай Боковой Андрей
29 ноября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

«Урал» хоть и находится в нижней части турнирной таблицы, всего лишь на три балла возвышаясь над зоной стыковых матчей, не проигрывал давно. Подопечные Юрия Матвеева не знают неудач уже пять матчей (один из них в Кубке России). Правда, побед тоже практически нет. Только «Уфу» в гостях удалось обыграть за этот месяц без поражений. И забивает «Урал» очень мало. 11 голов за 15 туров – третий с конца показатель результативности.

А вот «Сочи» с каждым матчем всё больше доказывает, что с этой командой нужно считаться. Кокорин после «Сочи» себя показать не может, а вот «Сочи» спокойно предъявляет себя и без Александра. В прошлом туре знатно надавали ЦСКА и если бы чуть точнее был Заболотный или арбитр засчитал гол Юсупова, то закономерно увезли бы «барсы» победу с «ВЭБ-Арены». Но лидер устоял, а «Сочи» немного отстал от еврокубковой зоны.

Негостеприимно начали хозяева. Калинин отпустил далеко мяч и шипами врезался в Заболотного, Рыков сзади отоварил Набиуллина – по жёлтой карточке получили уральцы. Вскоре и опасный момент «шмели» создали, не только же лупить по ногам, по мячу тоже нужно. Погребняк танком вошёл в штрафную площадь, покатил левее, откуда в касание крутил Подберёзкин, но в створ ворот не попал. На исходе получаса игры Павел вновь применил тактику танка и отличился.

Кулаков выполнил подачу с правого края, Погребняк просто оттолкнул Маргасова, а затем пробил головой в угол. Но свисток раздался ещё до результативного удара. Уж слишком явно нарушал правила Павел. Фолили не только хозяева. Сергей Терехов в компенсированное к первому тайму время успел схватить вторую жёлтую карточку за банальный фол в центре поля – второй тайм «Сочи» начал в меньшинстве.

Удивительно, но тайм в большинстве «Урал» сыграл даже хуже. Мяч чаще ходил у гостей, они атаковали, пусть и не так опасно, зато не позволяли развернуться нападению «шмелей». При этом, «Сочи» лишились и главного тренера на скамейке запасных. Владимир Федотов ждал арбитра на разговор, получив в итоге прямую красную карточку. На поле же продолжалось мучение. Много вынужденных замен, борьбы, огромное количество банальных подач в штрафную площадь «Сочи».

Полное отсутствие игры во втором тайме и закономерные нули на табло ожидались болельщиками. Но за пять минут до конца матча вышел Алексей Евсеев, а через несколько секунд он уже праздновал забитый мяч. Неудачный вынос Мевли принял Евсеев и мощным ударом направил сферу в штангу, от которой она и оказалась в сетке - 1:0. Дожали-таки хозяева обескровленных гостей.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Урал, Сочи
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