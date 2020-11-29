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Кулаков: «Вообще не помню, чтобы Евсеев даже на тренировках забивал»

29 Ноября 2020, 15:32,

ФК "Краснодар"

Защитник «Урала» Денис Кулаков подвёл итоги матча с «Сочи» (1:0).

- Последний домашний матч, тяжелая победа. Поделитесь эмоциями.

- Эмоции только положительные, так как понимали, что «Сочи» - хорошая команда с хорошими исполнителями и тренером. Перед матчем я уже говорил, что это будет последняя игра в этом году при наших болельщиках, поэтому нужно приложить максимум  усилий, чтобы добиться победы и уйти с хорошим настроением. Поэтому хочу поблагодарить всех тех болельщиков, которые в нефутбольную погоду пришли и нс поддержали, большое им спасибо. Надеюсь, что мы их порадовали сегодняшней победой.

- Как вам игралось в эту нефутбольную погоду?

- Сложновато, но что сделаешь? Для всех условия были абсолютно одинаковыми, для нас сложно, для соперника сложно. На первый план вышла борьба. Наверное, мы больше хотели, больше агрессии приложили. Не буду лукавить, удаление сыграло нам на руку.

- Алексей Евсеев часто на тренировках такие голы забивает? Такой классный удар - это типичный для него момент?

- Я вообще не помню, чтобы он даже на тренировках забивал. Вышел и сразу забил - молодец. Пусть продолжает в этом же духе и приносит победы «Уралу».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Денис Кулаков
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