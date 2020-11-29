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​Матвеев отметил плохой газон перед игрой с «Сочи»

29 Ноября 2020, 12:26,

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В раннем матче воскресенье в чемпионате России играют «Урал» и «Сочи». Наставник екатеринбургской команды Юрий Матвеев перед началом игры пожаловался на состояние газона, припорошенного снегом.

«На таком скользком поле сложно играть в контроль. Посмотрим, что у нас получится на таком газоне», - рассказал Матвеев в эфире канала «Матч Премьер».

Следить за игрой шестнадцатого тура Премьер-лиги между «Уралом» и «Сочи» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. На текущий момент «шмели» располагаются в таблице рядом с зоной переходных матчей, а «Сочи» - на девятом месте.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Урал, Сочи, Юрий Матвеев
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