Олег Фоменко: «Мы не согласны в принципе с удалением»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уралом» (0:1).

- Играть в такую погоду сложно, а когда у тебя еще минус один человек, вдвойне сложнее. Конечно, мы могли и победить, могли и вничью сыграть, но сложилось так, что проиграли.

- С чем был не согласен тренерский штаб после удаления Терехова? Вы не согласны, что это была вторая желтая карточка?

- Мы не согласны в принципе с удалением.

- Связано ли недовольно судейством тренерского штаба в конце первого тайма с тем, что не удалили Калинина в составе «Урала», а игрока «Сочи» удалили?

- У нас есть судейская комиссия, пусть разбирается, было удаление или не было. Нам оно не понравилось, дальше уже не наша прерогатива. Есть судейско-экспертный комитет, пускай они сами смотрят и разбираются.

- Несмотря на поражение, есть ли претензии к игрокам команды?

- Никаких претензий, ребята играли, старались. Опять же была сложная погода, минус один человек. В целом никаких претензий ребятам предъявить не можем.

- Будет ли «Сочи» подавать апелляцию на судейство?

- Посмотрим, подумаем, окончательно разберем эпизоды. Может быть, и есть эмоции, а есть разбор. На основании просмотра примем решение.

- Насколько большой риск был выпускать Нобоа после травмы в стартовом составе в таких погодных условиях?

- Не думаю, что был особый риск, потому что он неделю отработал в общей группе и был готов выйти с ЦСКА, просто не стали рисковать. Сейчас он абсолютно здоров, поэтому никакого риска не было.