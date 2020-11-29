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​Тренера «Сочи» удалили в перерыве матча с «Уралом»

29 Ноября 2020, 13:15,

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов был удалён в перерыве гостевого матча шестнадцатого тура чемпионата России против «Урала». Поводом для показа красной карточки стали споры с арбитром Станиславом Васильевым.

В концовке первого тайма рефери удалил с поля футболиста «Сочи» Сергея Терехова после показа ему второй жёлтой карточки.

Следить за ходом поединка между «Уралом» и «Сочи» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. В первом тайме командам не удалось открыть счёт в морозном Екатеринбурге.

Добавим, что «Сочи» перед началом тура занимал шестое место в таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
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