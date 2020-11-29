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«Урал» и «Сочи» устроили диалог в Twitter

29 Ноября 2020, 14:55,

Евро-Футбол.Ру

Пресс-службы «Урала» и «Сочи» устроили диалог в Twitter по поводу погодных условий, в которых прошла их воскресная игра.

Началось всё с того, что «Сочи» перед игрой пожаловался на минус 14 по Цельсию в Екатеринбурге: «Сегодня сразимся в Екатеринбурге в такую прекрасную (нет) погоду: -14».

«Здесь вам не курорт», - ответили в «Урале».

«А вам?» - спросили в ответ представители «Сочи».

«А мы привыкли», - сообщили «шмели».

«Давайте договоримся в 2021 без фокусов. Лучше уж вы к нам зимой», - выступили с предложением сочинцы.

Напомним, «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 1:0. После игры екатеринбуржцы показали победной фото из раздевалки.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Урал, Сочи
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