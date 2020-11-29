Матвеев: «Вы когда-нибудь играли в градусов 10-15? Мяч, как камень, замерзший»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Сочи» (1:0).

- Как мы и предполагали, сложная игра нас ждала. Понятно, что погода не благоприятствовал проведению этого матча, был небольшой минус, поле не было в хорошем состоянии, поэтому ждали много борьбы, много единоборств, что и было в первом тайме. Во втором тайме после удаления, конечно, взяли игру под свой контроль, много владели мячом, пытались растянуть оборонительные порядки «Сочи». Где-то были неплохие моменты, создавали большинство на флангах, были острые передачи. Все решил один-единственный мяч игрока, который вышел на замену, он поставил победную точку.

- Как оцените игру своих подопечных во втором тайме, когда команда играла в большинстве? Что получилось, кроме забитого мяча, что не получилось из того, что планировали?

- Так и планировали создавать преимущество на фланговых зонах, треугольники, большинство. Надо было как можно шире расставить команду «Сочи» по всему фронту атаки, поэтому пытались вскрывать эти фланговые зоны, насыщать штрафную площадь, передачи туда хорошие шли. Не все получалось, конечно, соперник оказывал ожесточенное сопротивление. Важна самое главное победа в данной ситуации, чтобы мы спокойно закрыли осеннюю часть домашней победой. Это было очень важно.

- Как оцениваете газон сегодня?

- Оставлял желать лучше. Было жесткое достаточно скользкое поле, поэтому созидать на таком поле не очень хорошо. Но оно для все одинаково, поэтому все были в одинаковых условиях. А так, конечно, сложно было на таком поле играть и выстраивать атакующие действия.

- Эль Кабир сегодня у нас с шипами не угадал? Были моменты, когда он не мог поднять мяч и сделать передачу на два метра.

- Вы когда-нибудь играли в градусов 10-15? Мяч, как камень, замерзший. Эль Кабир у нас южный человек, поэтому здесь были определенные сложности в техническом и физическом плане. В -15 в трусах бегают футболисты, об их здоровье никто не забоится. Спрашивают «а почему врач не поднял?». Сейчас он лежит отогревается. Риск получить травму на таком газоне… У нас и так в этом сезоне лазарет с каждой травмой менялся, то пять человек, то шесть человек травмированных. А сейчас остаток сезона мы проводим в таких условиях. Конечно, футболистов надо беречь и создавать им хорошие условия. Мы на Урале живем, здесь все понятно, потому что в конце ноября у нас такая погода достаточно часто. Закончили и слава богу.