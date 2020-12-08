Комиссия РФС признала ошибку арбитра в матче «Урал» - «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела работу судьи Станислава Васильева в поединке 16-го тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и «Сочи» (1:0). По итогам этой встречи южане остались недовольны работой арбитра.

Как сообщила пресс-служба РФС, в ходе разбора действий Васильева была выявлено, что арбитр ошибочно не удалил игрока хозяев Игоря Калинина на первой минуте встречи. Футболист «Урала» в том моменте мог нанести серьезную травму оппоненту.

Что касается неназначенного пенальти в ворота «Урала» на 13-й минуте, то здесь комиссия поддержала решение судьи. Контакт между защитником хозяев Владимиром Рыковым и защитником «Сочи» Михой Мевлей был незначителен и недостаточен для назначения 11-метрового удара.