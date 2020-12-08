Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Комиссия РФС признала ошибку арбитра в матче «Урал» - «Сочи»

08 Декабря 2020, 11:11,

Евро-Футбол.Ру

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела работу судьи Станислава Васильева в поединке 16-го тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и «Сочи» (1:0). По итогам этой встречи южане остались недовольны работой арбитра.

Как сообщила пресс-служба РФС, в ходе разбора действий Васильева была выявлено, что арбитр ошибочно не удалил игрока хозяев Игоря Калинина на первой минуте встречи. Футболист «Урала» в том моменте мог нанести серьезную травму оппоненту.

Что касается неназначенного пенальти в ворота «Урала» на 13-й минуте, то здесь комиссия поддержала решение судьи. Контакт между защитником хозяев Владимиром Рыковым и защитником «Сочи» Михой Мевлей был незначителен и недостаточен для назначения 11-метрового удара.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РФС, Станислав Васильев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола