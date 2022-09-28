«Динамо» наступило на те же грабли: «Оренбург» сотворил камбэк в меньшинстве и победил в серии пенальти

Московское «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России отправилось в Оренбург.

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Оренбург - Динамо. 0:1. Гол Арсена Захаряна (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Оренбург - Динамо. 0:2. Гол Вячеслава Грулева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Оренбург - Динамо. Удаление Титкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Оренбург - Динамо. 1:2. Гол Александра Павловца (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Оренбург - Динамо. 2:2. Гол с пенальти Владимира Сычевого (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Оренбург - Динамо. Серия пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

«Оренбург» проиграл два своих предыдущих матча в Кубке «Ахмату» и «Ростову». У «Динамо» картина была в этом плане половинчатая – оно уступило «Ростову», но одолело «Ахмат». В чемпионате дела у команды Славиши Михайловича идут не очень, учитывая притязания динамовского клуба, поэтому ей не с руки отворачиваться от Кубка. У «Оренбурга» в чемпионате, понятное дело, другие задачи, ну а в кубковой группе перед ним наверняка стоит цель не вылететь – то есть не занять четвёртое место, которое он как раз занимал по итогам двух туров.

«Оренбург» тоже, как и «Динамо», использует бело-синюю гамму, поэтому использовать в данном случае цветовые прозвища не стоит. Хозяева провели первый тайм с территориальным преимуществом, только не хватало им мастерства по сравнению с таким соперником. На одиннадцатой минуте Титков с линии штрафной пульнул мяч в левую девятку, откуда его вытащил на угловой Лещук. Динамовцы отвечали на контратаках, это доставляло проблемы оренбуржцам. На четырнадцатой минуте издали прилично приложился Грулёв, но по центру створа, и Гошев справился.

На восемнадцатой минуте Макаров убежал вперёд по правому флангу и решил не простреливать, не навешивать, а напрямую пробить в ближний угол – попал во внешнюю часть сетки. Вообще, в ударах недостатка не было. Уральцы наносили их больше, но динамовцы выиграли первый тайм за счёт более высокого класса. В конце первого тайма они расчертили в контратаке по центру поля умелую комбинацию, когда Захарян обыгрался с Макаровым, вышел один на один и сделал счёт 0:1.

После перерыва команды продолжили показывать динамичный футбол без недостатка ударов по воротам. В частности, на 52-й минуте Грулёв пробил на правом полуфланге, мяч принял на себя Павловец – случился отскок, и Фомин, добивая, попал в ногу Гошева. «Оренбург» также пытался что-то сделать впереди в лице Эктова, Ковалёва, Титкова. Но всё это оказалось ничем по сравнению с проходом Грулёва и его точным ударом в левый угол из зоны правого инсайда (0:2).

Дальше гости перешли на всецело оборонительную манеру и наступили на те грабли, на которые уже не раз наступали в чемпионате. Долго «Оренбургу» не удавалось ничего сделать, да ещё и Титков получил удаление за вторую жёлтую карточку. Но произошёл камбэк. На 82-й минуте Павловец отквитал один мяч, откликнувшись на подачу левофлангового углового (1:2). Вскоре Ковалёв упал в чужой штрафной, зацепившись об ногу Скопинцева. Главный судья Иван Сиденков долго пересматривал видеоповтор и указал-таки на точку. Сычевой разогнался, пробил пенальти сильно, и от ноги Лещука мяч отскочил в верхнюю часть створа (2:2).

Этот реализованный одиночный пенальти привёл к послематчевой серии пенальти. Первым бил «Оренбург». Аюпов – 1:0. Тюкавин – 1:1. Гойкович – 2:1. Фомин – 2:2. Сычевой – 3:2. Захарян – 3:3. Оганесян – 3:3 (вратарь). Гладышев – 3:3 (вратарь). Павловец – 4:3. Лесовой – 4:3 (выше створа). Динамовцы вслед за двумя подряд поражениями в чемпионате проиграли и в Кубке по пенальти «Оренбургу», у которого по ходу второго тайма вели 2:0 в большинстве. Упущенные победы стали уже визитной карточкой команды Славиши Йокановича.

Кирилл Иванцов