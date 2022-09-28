Президент «Оренбурга»: «Нам помогли футбольные боги»

«Оренбург» продолжает демонстрировать яркие выступления - в третьем раунде группового турнира Фонбет Кубка России команда сыграла вничью с московским «Динамо», стороны забили по два гола. А вот в серии послематчевых пенальти москвичи оказались хуже, проиграв со счетом 3:4. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин считает, что его команде наконец-то улыбнулись футбольные боги.

- Футбольные боги и настрой нашей команды помогли одержать победу, а настрой был - без очков с поля не уходить. Этот настрой материализовался в этот результат. Мы выглядели очень достойно, сегодня футболисты продемонстрировали, что команда набирает игровой тонус, уверенность, - цитирует Еремякина новостное агентство ТАСС.