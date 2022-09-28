Йоканович: «Голы «Оренбурга» случились из-за наших ошибок»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение клуба в кубковом матче с «Оренбургом» (2:2, 3:4 пен.)

«К сожалению, это происходит уже не в первый раз. Нам нужно обрести менталитет победителей через будущие игры. Голы «Оренбурга» случились из-за наших ошибок. Но нам необходимо двигаться вперёд, нельзя опускать голову», - сказал Йоканович во время пресс-конференции.

Йоканович также добавил, что не может винить игроков, даже тех, кто не реализовал одиннадцатиметровые удары, так как считает, что пенальти - это лотерея.

После этого матча столичный клуб расположился на втором месте в своей группе Кубка страны.