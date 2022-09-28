Йоканович: «Нужно набирать свои кондиции и психологию победителей»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Как вам кажется, какой сегодня будет матч, как вы хотите удивить болельщиков сегодня?

- В данном случае мы не говорим о том, как бы мы могли удивить. Дело в том, что вы знаете, сейчас команда возвращается после перерыва, который был вызван матчами сборных. Сейчас для нас важно показать нашу лучшую игру. У нас до зимнего периода будет 11 матчей. Нам нужно набирать свои кондиции, нам нужно набирать для себя психологию победителей, это тоже будет важно в игре.