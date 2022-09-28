Личка: «Нас ждёт хорошая встреча с командой, которая умеет владеть мячом»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- В каком настроении выходит команда играть кубковый матч? Как, вам кажется, будет складываться поединок? Чем вы можете удивить болельщиков?

- Удивить болельщиков? Тем что мы еще бьемся за выход из группы, потому что для нас это очень важно, потому что мы хотим играть и биться. Мы сегодня встретимся с хорошим соперником, который играет в 4-3-3 или 4-2-3-1. Высокий прессинг, но мы тоже будем играть в прессинг. Он хорошо контролирует мяч низом, есть футболисты сборной, как Смолов, который играл в Испании. Поэтому для нас это хорошая встреча с командой, которая умеет владеть мячом. Но мы хотим показать, что можем равняться с этой командой и выиграть сложный матч.