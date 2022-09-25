Защитник «Динамо» Эли Даса прилетит в Москву в среду – в день матча команды против «Оренбурга» в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. Почти наверняка Даса не поможет «динамовцам» в этом поединке. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Эли Даса отыграл 90 минут за сборную Израиля в матче Лиги наций против Албании, который проходил в субботу (победа израильтян 2:1). Теперь команда Израиля готовится к товарищескому матчу против Мальты.

Эли Даса подписал контракт с «Динамо» в начале сентября. С тех пор защитник успел провести за «бело-голубых» три матча.