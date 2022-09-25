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Кубок России

​Эли Даса наверняка пропустит кубковый матч «Динамо» эксклюзив

 
25 Сентября 2022 • 16:31 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
28.09 17:30

Защитник «Динамо» Эли Даса прилетит в Москву в среду – в день матча команды против «Оренбурга» в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. Почти наверняка Даса не поможет «динамовцам» в этом поединке. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Эли Даса отыграл 90 минут за сборную Израиля в матче Лиги наций против Албании, который проходил в субботу (победа израильтян 2:1). Теперь команда Израиля готовится к товарищескому матчу против Мальты.

Эли Даса подписал контракт с «Динамо» в начале сентября. С тех пор защитник успел провести за «бело-голубых» три матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
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ОРЕНБУРГ ДИНАМО МОСКВА
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