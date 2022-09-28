​Захарян – в основе «Динамо» на матч с «Оренбургом»

В среду вечером «Динамо» в рамках третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России будут играть против «Оренбурга». Наставник московской команды Славиша Йоканович выпустил на поле с первых минут таких футболистов:

Лещук, Паршивлюк, Маричаль, Кутицкий, Лаксальт, Норманн, Фомин, Захарян, Макаров, Грулёв, Смолов.

Как видим, Арсен Захарян выйдет на поле с первых минут. Это означает, что 19-летний полузащитник восстановился после повреждения, полученного в игре Премьер-лиги против «Зенита».

Следить за матчем между «Оренбургом» и «Динамо» можно будет в текстовой трансляции.