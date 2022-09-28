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Кубок России

​Захарян – в основе «Динамо» на матч с «Оренбургом»

28 Сентября 2022 • 16:36 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 34 мин.

В среду вечером «Динамо» в рамках третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России будут играть против «Оренбурга». Наставник московской команды Славиша Йоканович выпустил на поле с первых минут таких футболистов:

Лещук, Паршивлюк, Маричаль, Кутицкий, Лаксальт, Норманн, Фомин, Захарян, Макаров, Грулёв, Смолов.

Как видим, Арсен Захарян выйдет на поле с первых минут. Это означает, что 19-летний полузащитник восстановился после повреждения, полученного в игре Премьер-лиги против «Зенита».

Следить за матчем между «Оренбургом» и «Динамо» можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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ОРЕНБУРГ ДИНАМО МОСКВА
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28.09  17:30 Оренбург ... Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
28.09  20:00 ЦСКА Москва ... Сочи 2.15 3.65 3.30
28.09  20:00 Краснодар ... Пари НН 1.66 4.30 4.90
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
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