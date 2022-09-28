Личка: «Мы давили на «Динамо» и создавали хаос»

«Оренбург» продолжает демонстрировать яркие выступления - в третьем раунде группового турнира Фонбет Кубка России команда сыграла вничью с московским «Динамо», стороны забили по два гола. А вот в серии послематчевых пенальти москвичи оказались хуже, проиграв со счетом 3:4. Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что доволен действиями своих игроков.

- Сейчас у меня хорошие эмоции. Надо сказать, что команде сегодня провела хороший матч. Когда Павловец сделал счёт 1:2, я сказал своим футболистам создавать хаос у ворот "Динамо", не останавливаться и давить изо всех сил. Мы сумели сравнять счёт и выиграть по пенальти - это отличный результат, - заявил Личка в эфире клубного Youtube-канала.