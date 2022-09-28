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Кубок России

Личка: «Мы давили на «Динамо» и создавали хаос»

28 Сентября 2022 • 22:15 Комментировать
Оренбург
2:2
Динамо Москва
окончен после пенальти

«Оренбург» продолжает демонстрировать яркие выступления - в третьем раунде группового турнира Фонбет Кубка России команда сыграла вничью с московским «Динамо», стороны забили по два гола. А вот в серии послематчевых пенальти москвичи оказались хуже, проиграв со счетом 3:4. Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что доволен действиями своих игроков.

- Сейчас у меня хорошие эмоции. Надо сказать, что команде сегодня провела хороший матч. Когда Павловец сделал счёт 1:2, я сказал своим футболистам создавать хаос у ворот "Динамо", не останавливаться и давить изо всех сил. Мы сумели сравнять счёт и выиграть по пенальти - это отличный результат, - заявил Личка в эфире клубного Youtube-канала. 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка
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окончен Химки 0:5 Локомотив Москва
окончен после пенальти Оренбург 2:2 Динамо Москва
окончен ЦСКА Москва 2:1 Сочи 2.15 3.70 3.40
окончен Краснодар 2:0 Пари НН
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
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