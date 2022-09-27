Генич поделился прогнозом на матч «Динамо» и «Оренбурга»

В среду, 28 сентября, в Фонбет Кубке России пройдут матчи третьего тура группового раунда, и в одном из них сразятся «Оренбург» и «Динамо». Московский клуб выглядит фаворитом, но и от «Оренбурга» можно ожидать сильной игры - команда еще ни разу не сыграла вничью в чемпионате России, что намекает на ее боевые качества. Известный комментатор Констатин Генич поделился своим прогнозом на кубковый матч.

- У «Оренбурга» есть замечательные латиносы, которые здорово играют в атаку. У «Динамо» с возвращением Смолова чуть добавится остроты, хотя по последнему матчу с «Зенитом» этого не скажешь. Но там напротив был «Зенит», а теперь «Оренбург». Мой прогноз — обе забьют, - цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».