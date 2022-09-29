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Максим Деменко: «Матч «Оренбург» с «Динамо» можно назвать самым красивым камбэком этого сезона» эксклюзив

29 Сентября 2022 • 11:12 Комментировать
Оренбург
2:2
Динамо Москва
окончен после пенальти

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал волевую победу «Оренбурга» над «Динамо».

«Очень неожиданно все произошло. Даже при счёте 2:1 в пользу «Динамо» я был практически уверен, что «бело-голубые» победят. Но играть нужно до последних минут и секунд в матче. «Динамовцы» сами отдали игру. Зачем команда начала садиться в оборону, для меня это вообще не понятно. «Оренбург», забив первый гол, бросил уже все силы. Но никуда и без везения.

Эта победа зарядит «Оренбург» на дальнейшие игры, на чемпионат. А «Динамо», наоборот, в какой-то степени упадет психологически. Это влияет на команду, конечно. Вся игра перевернулась на последних минутах. По игре «Динамо», конечно, смотрелось сильнее. По ходу матча класс московской команды сказывался.

Этот матч можно назвать самым красивым камбэком этого сезона. Пока что да. «Оренбург» - неплохая команда, которая может продемонстрировать характер», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Максим Деменко Оренбург
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