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Дубль Смолова и удаление Заики: «Локомотив» выиграл седьмой матч подряд, выбив «Сочи» из Кубка России

07 Апреля 2021, 21:00,

В четвертьфинале Кубка России сошлись «Локомотив» и «Сочи».

Протокол игры  
Сочи 1:3 Локомотив Москва
    44' Смолов Фёдор (0:1)
    45' Смолов Фёдор (0:2)
(1:2) Юсупов Артём 45'    
    90'_Камано Франсуа (1:3)
Адамов Денис Мевля Миха Маммана Эмануэль Миладинович Иван Юсупов Артур Терехов Сергей Цаллагов Ибрагим Нобоа Кристиан Бурмистров Никита Заика Кирилл Заболотный Антон   45' (Барсов Максим (   45')
Запасные: Дуганджич Марко Прохин Данила Пруцев Данил Набиуллин Эльмир Варданян Эрик Маргасов Тимофей Руденко Александр Александрович Заболотный Николай
Гилерме Маринато Кастро Пабло Чорлука Ведран   45' (_Kamano F. (   45') Рыбус Мацей Рыбчинский Дмитрий Крыховяк Гжегож Жемалетдинов Рифат Куликов Даниил   45' (Мурило Серкейра (   45') Мухин Максим   45'   45' (Магкеев Станислав (   45') Смолов Фёдор   45' (Баринов Дмитрий (   45') Лисакович Виталий
Запасные: Миранчук Антон Коченков Антон Камано Франсуа Титков Николай Лысцов Виталий Сильянов Александр Савин Андрей Живоглядов Дмитрий Эдер Лопеш
07 апреля. Стадион "Fisht Olympic Stadium (Sochi)".

 

Начало апреля – время не только четвертьфиналов Лиги чемпионов. На той же стадии находится Кубок России. В качестве разогрева для «Баварии» и «ПСЖ» выступит главной матч среды на просторах России: «Сочи» - «Локомотив». Футболисты Федотова играют дома, но по нынешней форме просто нельзя не назвать фаворитом матча «железнодорожников».

После зимней паузы у команды Марко Николича шесть побед в шести матчах с общим счётом 14:1. И есть ещё победа в товарищеской игре над «Туапсе» - 9:0. Сербский тренер открыл для Жемалетдинова позицию десятки, пару нападающих Камано – Эдер, которую в матче на кубок оставил в резерве, подобрал Крыховяку отличных коллег в лице Баринова и Мухина. Даже без помощи Антона Миранчука и Зе Луиша «Локомотив» идёт без потерь.

Кроме Камано и Эдера Николич дал отдых Мурило, а Владимир Федотов вообще полностью основной состав выставил. Начали команды борьбу за инициативу, получалось лучше у «Сочи». Хозяева за первый тайм пять раз пробили по воротам, трижды в створ попали, но ничего опасного толком не создали. «Локомотив» молчал до самой концовки тайма. Предпоследняя минута уже шла, когда случился первый значимый эпизод в первом тайме.

Фёдор Смолов убежал к чужой штрафной площади после скидки из центрального круга в исполнении Ведрана Чорлуки, вошёл в штрафную площадь, развернул Миладиновича, а потом с острого угла направил снаряд точно в дальнюю «девятку» - 0:1. Индивидуальный гол Смолова, по которым мы так соскучились.

На старте второго тайма Кирилл Заика нанёс мощный удар по интриге, завалив Дмитрия Рыбчинского. Вторая жёлтая карточка и удаление, «Сочи» остался в меньшинстве, а нужно было команде Федотова отыгрываться. На исходе часа игры Фёдор Смолов сделал следующий шаг к убийству интриги. Рыбус поборолся на границе штрафной площади, сбросил к её линии, откуда Фёдор уже прицельно пальнул в правую «девятку». Тогда показалось, что «Локомотив» пройдёт в полуфинал Кубка России без нервов, но не тут-то было.

Артур Юсупов из-за пределов штрафной площади приложился, попав точно под штангу – 1:2. Но у «Сочи» не было шансов на спасение. Только «Локо» мог увеличить преимущество: Камано ушёл от Мевли на правом краю штрафной площади, но Адамов отбил удар Франсуа.

А уже на шестой добавленной минуте гости сделали победу более уверенной. Адамов убежал на финальный штурм, Крыховяк вывел Камано на пустые ворота, а тот не имел права промахнуться - 1:3. Седьмой матч кряду выиграл «Локомотив». После зимней паузы команда Марко Николича просто неудержима. «Сочи» выбит из Кубка России, а «железнодорожники» едут в полуфинал.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
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Комментарии (3)
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0
Gorabo90
07 Апреля 2021, 21:30

Серия Локо впечатляет,в воскресенье будет крайне интересно.

0
Vladik1993-25
07 Апреля 2021, 21:18

наш паравоз вперед летит!!!

0
Дарт Уилфред
07 Апреля 2021, 21:09

Отлично! Всех с победой. Красиво на классе вынесли газпромовскую подстилку из Кубка!
Гол в пустые особенно порадовал.

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