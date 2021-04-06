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Фоменко оценил состояние здоровья травмированных игроков

06 Апреля 2021, 10:31,

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции перед матчем с «Локомотивом» поведал  о состоянии здоровья Владимира Федотова и травмированных футболистов.

- Как шла подготовка команды, какие ожидания от матча?

- Учитывая, что у нас было четыре дня на подготовку, задача была просто восстановить ребят, чтобы они были готовы к «Локомотиву». Было просто восстановление, и ничего другого не было.

- Как себя чувствует Владимир Федотов, когда сможет вернуться к работе?

- Вчера ему было намного лучше, поэтому надеемся. Тут все зависит от состояния. Еще возможен вариант, что он завтра будет, мы на это надеемся. Все зависит от организма, как он справится с ангиной, она то есть, то нет, до конца не понятно.

- Какой характер травмы у Сослана Джанаева, и когда он вернется на поле? Можно точно сказать, что это будет по ходу текущего сезона?

- Надеемся. Там небольшое повреждение, но мы не можем рисковать здоровьем футболиста. Надеемся, что Сослан в ближайших турах вернется в стартовый состав, в команду.

- Принято ли решение, кто из вратарей сыграет завтра, Заболотный или Адамов?

- Нет, до конца решение не принято, у нас есть тренер вратарей, который определяет, кто лучше готов. До завтрашнего вечера решение будет принято, на данном этапе - еще нет.

- Смогут ли сыграть против «Локомотива» Жоаозиньо и Новосельцев, который получил травму в Казани?

- К сожалению, нет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Олег Фоменко
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